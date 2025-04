مصافحات ولقاءات بين رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى وعدد من قادة الدول على هامش جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان pic.twitter.com/RzUT0VE5m6 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 26, 2025

Lebanese President Joseph Aoun and First Lady Nehmat Aoun departed Rome after representing Lebanon at the funeral of Pope Francis.During the ceremony at the Vatican, they met with a number of world leaders on the sidelines of the funeral proceedings.