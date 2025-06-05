Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent evacuation warning on Thursday to residents of Beirut's southern suburbs, specifically in the Hadath, Haret Hreik, and Borj El Brajneh areas.



According to the statement, those in buildings marked in red on issued maps, as well as nearby structures, were warned that they are in proximity to "Hezbollah facilities."



"For your safety and the safety of your families, you must evacuate these buildings immediately and move at least 300 meters away, as indicated on the map," the warning stated.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي

🔸من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/jcW9BXJXnO