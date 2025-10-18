Israel says it foiled weapons smuggling attempt from Syria to Lebanon

The Israeli army said it thwarted an attempt to smuggle weapons from Syria into Lebanon near Mount Hermon.



According to Israeli army spokesperson Avichay Adraee, troops from the 810th “Mountains” Regional Brigade, in coordination with Unit 504, carried out a nighttime operation that led to the arrest of several suspects attempting to smuggle hand grenades, pistols, anti-tank rockets, and ammunition.



Adraee said the suspects were detained for questioning and that Israeli forces remain deployed in the area “to safeguard the security of Israeli citizens and residents of the Golan Heights.”

#صور قوات جيش الدفاع أحبطت محاولة لتهريب أسلحة في منطقة قمة جبل الشيخ



⭕️في نشاط ليلي لقوات لواء الجبال (810) بتعاون مع أفراد الوحدة 504 تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب أسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة قمة جبل الشيخ.



⭕️لقد قامت القوات… pic.twitter.com/cD3FVdlKoI