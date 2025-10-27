Lebanon customs seize massive shipment of smuggled shoes in Zahrani (video)

The Customs General Directorate, Sidon unit, carried out a raid on a warehouse in the Zahrani area following intelligence received by authorities. Officials discovered a very large quantity of smuggled shoes, which were confiscated.



The suspect was taken to the customs center to face legal proceedings.

تمكنت المديرية العامة للجمارك - ضابطة صيدا بعد معلومات توافرت لديها من مداهمة مستودع في منطقة الزهراني عثر بداخله على كمية كبيرة جدًا من الأحذية المهربة فتم ضبطها واقتيدت مع المخالف إلى المركز لإجراء المقتضى القانوني pic.twitter.com/Yryg3et1DU