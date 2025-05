Israel issues urgent warning for immediate evacuation of Sanaa Airport area in Yemen

Israel's military has issued an urgent warning to all individuals present in the vicinity of Sanaa International Airport in Yemen.



According to Israeli army spokesperson Avichay Adraee's statement, the Israeli authorities are urging immediate evacuation of the area, as indicated on the attached map.



"Failure to comply and remain near the airport could put individuals at significant risk," he warned.

#عاجل ‼️ إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وحفاظًا على سلامتكم

⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا

⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/CNv0GWIvjs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2025