Israel issues urgent warning for immediate evacuation of Sanaa Airport area in Yemen

#عاجل ‼️ إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وحفاظًا على سلامتكم
⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا
⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/CNv0GWIvjs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2025
#عاجل ‼️ إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وحفاظًا على سلامتكم
⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا
⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/CNv0GWIvjs