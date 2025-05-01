بيان لبناني-اماراتي مشترك لمناسبة زيارة الرئيس عون الى الامارات:
- الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن حرصه على العمل المشترك، واكد على دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار وسيادة لبنان.
- الرئيس عون اكد الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وثمن مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه.
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— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 1, 2025
بيان لبناني-اماراتي مشترك لمناسبة زيارة الرئيس عون الى الامارات:
- الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن حرصه على العمل المشترك، واكد على دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار وسيادة لبنان.
- الرئيس عون اكد الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وثمن مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه.
-…