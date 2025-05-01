President Joseph Aoun concluded his visit to the United Arab Emirates after holding talks with Emirati President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and other senior officials.



In a joint Lebanese-Emirati statement released following the visit, Sheikh Mohammed reaffirmed the UAE’s commitment to Lebanon’s security, stability, and sovereignty. He expressed a desire to strengthen joint cooperation between the two countries.



President Aoun, for his part, emphasized the importance of deepening bilateral ties and expressed appreciation for the UAE’s continued support for Lebanon and its people.



The two sides agreed to share the UAE’s successful experiences in government performance, institutional excellence, and public sector development with Lebanon.



They also announced plans to ease travel restrictions between the two countries and discussed raising the level of diplomatic representation, according to the joint statement.



The statement included a decision to establish a joint business council and send a delegation from the Abu Dhabi Fund for Development to Lebanon to assess potential areas of cooperation.

بيان لبناني-اماراتي مشترك لمناسبة زيارة الرئيس عون الى الامارات:

- الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن حرصه على العمل المشترك، واكد على دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار وسيادة لبنان.

- الرئيس عون اكد الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وثمن مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه.

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