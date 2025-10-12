UN peacekeeper injured after Israeli army operation in Kfarkela, Adraee says

🔸عملت قوات جيش الدفاع أمس لإبعاد مشتبه فيهم حاولوا اعادة اعمار بنية تحتية عسكرية لحزب الله الإرهابي في كفركلا بجنوب لبنان وذلك من خلال القاء قنبلة يدوية حيث ك نقلت قوات اليونيفيل الدولية بعد ذلك وعبر الارتباط العسكري بلاغًا يفيد باصابة أحد عناصرها نتيجة القاء القنبلة اليدوية.…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2025
