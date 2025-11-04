تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا، اشدّد على انه من غير المقبول إطلاقًا العبث بثروات لبنان الطبيعية.
وحيث انه يتبيّن من بيان وزارة السياحة ان لا إذناً خطياً قد أُعطي من قبل الوزارة، ولا تم طلب رأي النادي اللبناني للتنقيب في المغاور، فإنني طلبت من الجهات المختصة التحقيق في الامر… pic.twitter.com/ZyO7AYUnxR
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) November 4, 2025
