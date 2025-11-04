Prime Minister slams "tampering with Lebanon's natural heritage" after Jeita Grotto incident

Lebanon News
04-11-2025 | 10:33
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Prime Minister slams &quot;tampering with Lebanon&#39;s natural heritage&quot; after Jeita Grotto incident
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Prime Minister slams "tampering with Lebanon's natural heritage" after Jeita Grotto incident

Prime Minister Nawaf Salam condemned what he described as “tampering with Lebanon’s natural wealth” in response to the recent incident at the Jeita Grotto.

In a post on X, Salam confirmed that the Tourism Ministry had not granted any written authorization for the activity in question and that the Lebanese Caving Club had not been consulted.

He announced that he has requested a full investigation by the relevant authorities to hold accountable anyone found to have violated legal procedures or the terms of the contract signed with the ministry.

The prime minister also urged all concerned parties to strictly adhere to the directive he issued in September, which requires all public administrations, institutions, municipalities, and relevant agencies to comply with laws governing the use of public land—both terrestrial and maritime—as well as archaeological, touristic, and official sites.

Lebanon News

Prime Minister

Nawaf Salam

Lebanon

Natural

Heritage

Jeita Grotto

Incident

LBCI Next
President Aoun to Dutch Defense Minister: Lebanon’s stability serves Europe’s interests
Cancer cases in Lebanon reach highest rate in region, health minister tells LBCI
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
World News
2025-09-13

Trump hosts Qatari prime minister after Israel's attack in Doha

LBCI
News Bulletin Reports
12:48

Jeita Grotto scandal: Unauthorized event triggers outrage and investigation

LBCI
Lebanon News
2025-10-23

Walid Jumblatt congratulates Japan's first female Prime Minister Sanae Takaichi

LBCI
World News
2025-09-09

Nepal’s Prime Minister resigns after protests: Statement

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
13:12

BDL seeks middle ground in ongoing dispute over deposit recovery—the details

LBCI
News Bulletin Reports
13:10

Years into the crisis: Lebanon still without a clear path to restore deposits

LBCI
News Bulletin Reports
13:06

Between war and rebuilding: Msayleh meeting marks first step toward Lebanon’s reconstruction

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Military plans: Israel dismisses diplomatic path with Lebanon, weighs escalation against Hezbollah

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Israel-Gaza War Updates
2025-10-06

Hamas, Israel delegates arrive in Sharm El-Sheikh for Gaza talks: airport official

LBCI
World News
10:07

Trump tells New York Jews not to vote Mamdani for mayor

LBCI
Lebanon News
2025-09-08

Lebanon’s Health Ministry announces inspection results for food supplement factory

LBCI
Lebanon News
10:33

Prime Minister slams "tampering with Lebanon's natural heritage" after Jeita Grotto incident

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-10-04

Meet Miss Lebanon 2025 contestants: Video

LBCI
Lebanon News
2025-10-02

Series of Israeli airstrikes spark massive fire in southern Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-09-07

Lunar eclipse captivates Lebanon: watch the stunning video

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Military plans: Israel dismisses diplomatic path with Lebanon, weighs escalation against Hezbollah

LBCI
News Bulletin Reports
12:48

Jeita Grotto scandal: Unauthorized event triggers outrage and investigation

LBCI
Lebanon News
06:27

Israeli strike targets car in Kfar Dajjal, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
07:33

Beirut Municipality employee arrested over alleged $260,000 embezzlement, State Security says

LBCI
Lebanon News
07:53

Lebanon and Netherlands sign defense cooperation agreement

LBCI
Lebanon Economy
03:20

Lebanon sees new fuel price hike as gas drops slightly

LBCI
Lebanon News
09:58

UK and France reaffirm support for Lebanon’s reforms as PM Salam stresses importance of restricting weapons

LBCI
Lebanon News
10:33

Prime Minister slams "tampering with Lebanon's natural heritage" after Jeita Grotto incident

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More